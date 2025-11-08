Harga World Series of Degens Hari Ini

Harga live World Series of Degens (WSOD) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.68% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WSOD ke USD saat ini adalah -- per WSOD.

World Series of Degens saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,090, dengan suplai yang beredar 1.00B WSOD. Selama 24 jam terakhir, WSOD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WSOD bergerak +2.28% dalam satu jam terakhir dan -9.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar World Series of Degens (WSOD)

Kapitalisasi Pasar $ 29.09K$ 29.09K $ 29.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 29.09K$ 29.09K $ 29.09K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar World Series of Degens saat ini adalah $ 29.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WSOD adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.09K.