Harga Wrapped Aave Avalanche WAVAX Hari Ini

Harga live Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) hari ini adalah $ 18.53, dengan perubahan 7.91% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAAVAWAVAX ke USD saat ini adalah $ 18.53 per WAAVAWAVAX.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,756, dengan suplai yang beredar 2.86K WAAVAWAVAX. Selama 24 jam terakhir, WAAVAWAVAX diperdagangkan antara $ 16.9 (low) dan $ 18.6 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 37.8, sementara all-time low aset ini adalah $ 9.46.

Dalam kinerja jangka pendek, WAAVAWAVAX bergerak +2.93% dalam satu jam terakhir dan -4.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX)

Kapitalisasi Pasar $ 52.76K$ 52.76K $ 52.76K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 52.76K$ 52.76K $ 52.76K Suplai Peredaran 2.86K 2.86K 2.86K Total Suplai 2,859.474582790907 2,859.474582790907 2,859.474582790907

Kapitalisasi Pasar Wrapped Aave Avalanche WAVAX saat ini adalah $ 52.76K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WAAVAWAVAX adalah 2.86K, dan total suplainya sebesar 2859.474582790907. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 52.76K.