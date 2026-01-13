Harga Wrapped ALGO Hari Ini

Harga live Wrapped ALGO (XALGO) hari ini adalah $ 0.275457, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XALGO ke USD saat ini adalah $ 0.275457 per XALGO.

Wrapped ALGO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,382.19, dengan suplai yang beredar 41.32K XALGO. Selama 24 jam terakhir, XALGO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.92924, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.04987182.

Dalam kinerja jangka pendek, XALGO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped ALGO (XALGO)

Kapitalisasi Pasar $ 11.38K$ 11.38K $ 11.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.38K$ 11.38K $ 11.38K Suplai Peredaran 41.32K 41.32K 41.32K Total Suplai 41,321.14 41,321.14 41,321.14

Kapitalisasi Pasar Wrapped ALGO saat ini adalah $ 11.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XALGO adalah 41.32K, dan total suplainya sebesar 41321.14. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.38K.