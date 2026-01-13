Harga Wrapped ASTR Hari Ini

Harga live Wrapped ASTR (WASTR) hari ini adalah $ 0.0107182, dengan perubahan 2.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WASTR ke USD saat ini adalah $ 0.0107182 per WASTR.

Wrapped ASTR saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,608,655, dengan suplai yang beredar 150.09M WASTR. Selama 24 jam terakhir, WASTR diperdagangkan antara $ 0.01071184 (low) dan $ 0.01099814 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 233.95, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00915607.

Dalam kinerja jangka pendek, WASTR bergerak +0.03% dalam satu jam terakhir dan -3.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped ASTR (WASTR)

Kapitalisasi Pasar $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Suplai Peredaran 150.09M 150.09M 150.09M Total Suplai 150,086,288.7126976 150,086,288.7126976 150,086,288.7126976

