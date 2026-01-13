Berapa nilai Wrapped Banano saat ini?

Wrapped Banano saat ini diperdagangkan seharga Rp9.35688752814654000, dengan pergerakan harga sebesar 17.12% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan WBAN hari ini, naik atau turun?

WBAN telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Crypto-Backed Tokens,BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens,Polygon Ecosystem,Meme,Fantom Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem.

Seberapa populer Wrapped Banano hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual WBAN.

Apa yang membuat Wrapped Banano berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Crypto-Backed Tokens,BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens,Polygon Ecosystem,Meme,Fantom Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, WBAN menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah WBAN yang beredar di pasar?

Terdapat 98703338.55794626 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Wrapped Banano sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp327.17088054256839000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp7.79774313083847000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.