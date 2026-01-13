Harga Wrapped BCH Hari Ini

Harga live Wrapped BCH (WBCH) hari ini adalah $ 630.39, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WBCH ke USD saat ini adalah $ 630.39 per WBCH.

Wrapped BCH saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,159,976, dengan suplai yang beredar 54.19K WBCH. Selama 24 jam terakhir, WBCH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 725.37, sementara all-time low aset ini adalah $ 87.75.

Dalam kinerja jangka pendek, WBCH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped BCH (WBCH)

Kapitalisasi Pasar $ 34.16M$ 34.16M $ 34.16M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.16M$ 34.16M $ 34.16M Suplai Peredaran 54.19K 54.19K 54.19K Total Suplai 54,189.0 54,189.0 54,189.0

Kapitalisasi Pasar Wrapped BCH saat ini adalah $ 34.16M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WBCH adalah 54.19K, dan total suplainya sebesar 54189.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.16M.