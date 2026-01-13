Harga Wrapped BEAM Hari Ini

Harga live Wrapped BEAM (WBEAM) hari ini adalah $ 0.00299007, dengan perubahan 1.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WBEAM ke USD saat ini adalah $ 0.00299007 per WBEAM.

Wrapped BEAM saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 456,584, dengan suplai yang beredar 152.60M WBEAM. Selama 24 jam terakhir, WBEAM diperdagangkan antara $ 0.00293834 (low) dan $ 0.00307884 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04410877, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00250954.

Dalam kinerja jangka pendek, WBEAM bergerak +0.47% dalam satu jam terakhir dan -7.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped BEAM (WBEAM)

Kapitalisasi Pasar $ 456.58K$ 456.58K $ 456.58K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 456.58K$ 456.58K $ 456.58K Suplai Peredaran 152.60M 152.60M 152.60M Total Suplai 152,596,703.619 152,596,703.619 152,596,703.619

Kapitalisasi Pasar Wrapped BEAM saat ini adalah $ 456.58K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WBEAM adalah 152.60M, dan total suplainya sebesar 152596703.619. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 456.58K.