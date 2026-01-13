Berapa nilai Wrapped Bigbug AI Coin by Virtuals saat ini?

Wrapped Bigbug AI Coin by Virtuals saat ini diperdagangkan seharga Rp1.07171176407813000, dengan pergerakan harga sebesar -11.11% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan WBUG hari ini, naik atau turun?

WBUG telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Wrapped-Tokens,Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem.

Seberapa populer Wrapped Bigbug AI Coin by Virtuals hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual WBUG.

Apa yang membuat Wrapped Bigbug AI Coin by Virtuals berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Wrapped-Tokens,Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, WBUG menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah WBUG yang beredar di pasar?

Terdapat 1000000000.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Wrapped Bigbug AI Coin by Virtuals sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp10.64789344857069000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp0.88610334603411000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.