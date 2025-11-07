Harga Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT)
-1.11%
-0.93%
-6.11%
-6.11%
Harga aktual Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) adalah $1.059. Selama 24 jam terakhir, WBLT diperdagangkan antara low $ 1.059 dan high $ 1.084, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWBLT adalah $ 2.08, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.719217.
Dalam hal kinerja jangka pendek, WBLT telah berubah sebesar -1.11% selama 1 jam terakhir, -0.93% selama 24 jam, dan -6.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Wrapped BMX Liquidity Token saat ini adalah $ 1.72M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WBLT adalah 1.62M, dan total suplainya sebesar 1622977.128783573. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.72M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Wrapped BMX Liquidity Token ke USD adalah $ -0.010001787586073.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Wrapped BMX Liquidity Token ke USD adalah $ -0.2000524071.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Wrapped BMX Liquidity Token ke USD adalah $ -0.1703785917.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Wrapped BMX Liquidity Token ke USD adalah $ -0.2659825567897426.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.010001787586073
|-0.93%
|30 Days
|$ -0.2000524071
|-18.89%
|60 Hari
|$ -0.1703785917
|-16.08%
|90 Hari
|$ -0.2659825567897426
|-20.07%
What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade.
What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders.
History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021.
What’s next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers.
What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa nilai Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wrapped BMX Liquidity Token.
Cek prediksi harga Wrapped BMX Liquidity Token sekarang!
Memahami tokenomi Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WBLT sekarang!
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading