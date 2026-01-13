Harga Wrapped bTSLA Hari Ini

Harga live Wrapped bTSLA (WBTSLA) hari ini adalah $ 450.7, dengan perubahan 1.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WBTSLA ke USD saat ini adalah $ 450.7 per WBTSLA.

Wrapped bTSLA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,180.64, dengan suplai yang beredar 40.34 WBTSLA. Selama 24 jam terakhir, WBTSLA diperdagangkan antara $ 430.79 (low) dan $ 451.05 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 494.46, sementara all-time low aset ini adalah $ 221.07.

Dalam kinerja jangka pendek, WBTSLA bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -1.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped bTSLA (WBTSLA)

Kapitalisasi Pasar $ 18.18K$ 18.18K $ 18.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.18K$ 18.18K $ 18.18K Suplai Peredaran 40.34 40.34 40.34 Total Suplai 40.33772490191072 40.33772490191072 40.33772490191072

Kapitalisasi Pasar Wrapped bTSLA saat ini adalah $ 18.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WBTSLA adalah 40.34, dan total suplainya sebesar 40.33772490191072. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.18K.