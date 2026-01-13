Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Wrapped cETH?

Wrapped cETH beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari CETH?

Token ini dihargai sebesar Rp37256310.60843564000, mencatat pergerakan harga sebesar 0.62% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Wrapped cETH?

Wrapped cETH termasuk dalam kategori Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Celo Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan CETH dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Wrapped cETH?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp2442651581.835450000, menempatkan aset ini di peringkat #6505. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai CETH yang beredar saat ini?

Terdapat 65.68376079266463 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Wrapped cETH hari ini?

Dalam satu hari terakhir, CETH mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Wrapped cETH berfluktuasi antara Rp36375086.46941388000 dan Rp37461963.26014542000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.