Berapa nilai Wrapped CKB saat ini?

Wrapped CKB saat ini diperdagangkan seharga Rp42.11239416693681000, dengan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan WCKB hari ini, naik atau turun?

WCKB telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens.

Seberapa populer Wrapped CKB hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual WCKB.

Apa yang membuat Wrapped CKB berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens dan dibangun di atas jaringan --, WCKB menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah WCKB yang beredar di pasar?

Terdapat 27096750.78275599 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Wrapped CKB sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp641.70539850459903000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp30.71768790021078000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.