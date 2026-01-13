Harga Wrapped DAG Hari Ini

Harga live Wrapped DAG (WDAG) hari ini adalah $ 0.00094173, dengan perubahan 16.93% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WDAG ke USD saat ini adalah $ 0.00094173 per WDAG.

Wrapped DAG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,488,972, dengan suplai yang beredar 3.71B WDAG. Selama 24 jam terakhir, WDAG diperdagangkan antara $ 0.00088543 (low) dan $ 0.00138325 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.092853, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002764.

Dalam kinerja jangka pendek, WDAG bergerak +3.18% dalam satu jam terakhir dan +25.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped DAG (WDAG)

Kapitalisasi Pasar $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Suplai Peredaran 3.71B 3.71B 3.71B Total Suplai 3,711,998,690.0 3,711,998,690.0 3,711,998,690.0

Kapitalisasi Pasar Wrapped DAG saat ini adalah $ 3.49M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WDAG adalah 3.71B, dan total suplainya sebesar 3711998690.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.49M.