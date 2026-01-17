BursaDEX+
Harga live Wrapped DOG hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar WDOG adalah 219,540 USD. Lacak informasi harga aktual WDOG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Wrapped DOG (WDOG)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 WDOG ke USD:

$0.00021934
$0.00021934
-30.90%1D
Grafik Harga Live Wrapped DOG (WDOG)
Harga Wrapped DOG Hari Ini

Harga live Wrapped DOG (WDOG) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 30.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WDOG ke USD saat ini adalah $ 0 per WDOG.

Wrapped DOG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 219,540, dengan suplai yang beredar 1000.00M WDOG. Selama 24 jam terakhir, WDOG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02859194, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WDOG bergerak +0.02% dalam satu jam terakhir dan -39.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped DOG (WDOG)

$ 219.54K
$ 219.54K

--
--

$ 219.54K
$ 219.54K

1000.00M
1000.00M

999,998,439.0
999,998,439.0

Kapitalisasi Pasar Wrapped DOG saat ini adalah $ 219.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WDOG adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999998439.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 219.54K.

Riwayat Harga Wrapped DOG USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.02859194
$ 0.02859194

$ 0
$ 0

+0.02%

-30.87%

-39.41%

-39.41%

Riwayat Harga Wrapped DOG (WDOG) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Wrapped DOG ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Wrapped DOG ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Wrapped DOG ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Wrapped DOG ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-30.87%
30 Days$ 0-24.93%
60 Hari$ 0-38.16%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Wrapped DOG

Prediksi Harga Wrapped DOG (WDOG) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WDOG pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Wrapped DOG (WDOG) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Wrapped DOG berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Tentang Wrapped DOG

Berapa harga real-time Wrapped DOG hari ini?

Harga live Wrapped DOG berada pada Rp3.71077604671254000, bergerak -30.87% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk WDOG?

WDOG telah diperdagangkan antara Rp3.68508423842702000 dan Rp5.45849511034594000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Wrapped DOG hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana WDOG saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa WDOG menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Wrapped DOG?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp3710776046.712540000, Wrapped DOG berada di peringkat #5919, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami WDOG baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Wrapped DOG dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp483.27542170466494000, sementara ATL-nya adalah Rp3.68508423842702000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar WDOG?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (999998439.0 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 17:08:05 (UTC+8)

