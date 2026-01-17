Berapa harga real-time Wrapped DOG hari ini?

Harga live Wrapped DOG berada pada Rp3.71077604671254000, bergerak -30.87% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk WDOG?

WDOG telah diperdagangkan antara Rp3.68508423842702000 dan Rp5.45849511034594000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Wrapped DOG hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana WDOG saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa WDOG menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Wrapped DOG?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp3710776046.712540000, Wrapped DOG berada di peringkat #5919, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami WDOG baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Wrapped DOG dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp483.27542170466494000, sementara ATL-nya adalah Rp3.68508423842702000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar WDOG?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (999998439.0 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.