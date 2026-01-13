Harga Wrapped EDU Hari Ini

Harga live Wrapped EDU (WEDU) hari ini adalah $ 0.166623, dengan perubahan 11.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WEDU ke USD saat ini adalah $ 0.166623 per WEDU.

Wrapped EDU saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,612,252, dengan suplai yang beredar 75.69M WEDU. Selama 24 jam terakhir, WEDU diperdagangkan antara $ 0.147488 (low) dan $ 0.166821 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 5.59, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.091206.

Dalam kinerja jangka pendek, WEDU bergerak -0.01% dalam satu jam terakhir dan +4.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped EDU (WEDU)

