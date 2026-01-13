Harga Wrapped Elastos Hari Ini

Harga live Wrapped Elastos (WELA) hari ini adalah $ 1.018, dengan perubahan 1.74% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WELA ke USD saat ini adalah $ 1.018 per WELA.

Wrapped Elastos saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 261,770, dengan suplai yang beredar 257.14K WELA. Selama 24 jam terakhir, WELA diperdagangkan antara $ 1.006 (low) dan $ 1.051 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 5.92, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.999968.

Dalam kinerja jangka pendek, WELA bergerak +0.59% dalam satu jam terakhir dan -6.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped Elastos (WELA)

Kapitalisasi Pasar $ 261.77K$ 261.77K $ 261.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 261.77K$ 261.77K $ 261.77K Suplai Peredaran 257.14K 257.14K 257.14K Total Suplai 257,141.2650755933 257,141.2650755933 257,141.2650755933

Kapitalisasi Pasar Wrapped Elastos saat ini adalah $ 261.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WELA adalah 257.14K, dan total suplainya sebesar 257141.2650755933. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 261.77K.