Berapa nilai Wrapped Electroneum saat ini?

Wrapped Electroneum saat ini diperdagangkan seharga Rp21.83421445679412000, dengan pergerakan harga sebesar -2.60% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan WETN hari ini, naik atau turun?

WETN telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Wrapped-Tokens,Electroneum Ecosystem.

Seberapa populer Wrapped Electroneum hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual WETN.

Apa yang membuat Wrapped Electroneum berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Wrapped-Tokens,Electroneum Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, WETN menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah WETN yang beredar di pasar?

Terdapat 64210066.28360953 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Wrapped Electroneum sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp75.68842888401786000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp18.4801056065496000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.