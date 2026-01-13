Berapa harga real-time Wrapped ETC hari ini?

Harga live Wrapped ETC berada pada Rp206494.80016068000, bergerak 0.68% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk WETC?

WETC telah diperdagangkan antara Rp204810.50325888000 dan Rp209189.67520356000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Wrapped ETC hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana WETC saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa WETC menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Wrapped ETC?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp805548679.223886000, Wrapped ETC berada di peringkat #8423, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami WETC baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Wrapped ETC dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp26260041.42565398000, sementara ATL-nya adalah Rp135249.04121454000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar WETC?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (3901.870488030865 token), kinerja kategori dalam Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Ethereum Classic Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.