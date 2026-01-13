Berapa harga perdagangan saat ini dari Wrapped Ever?

Wrapped Ever (WEVER) saat ini dihargai Rp166.94616146889456000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -1.41% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Wrapped Ever hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap WEVER?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Wrapped Ever dalam pasar kripto global?

Saat ini, Wrapped Ever menduduki peringkat pasar #6360 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp2667555747.132804000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang WEVER?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 15978799.497515792, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Wrapped Ever?

Rentang harga antara Rp166.94127700787934000 dan Rp170.74711428718662000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Wrapped Ever dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens lainnya, WEVER terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.