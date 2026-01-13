Harga Wrapped FIL Hari Ini

Harga live Wrapped FIL (WFIL) hari ini adalah $ 1.47, dengan perubahan 1.86% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WFIL ke USD saat ini adalah $ 1.47 per WFIL.

Wrapped FIL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,025,553, dengan suplai yang beredar 6.86M WFIL. Selama 24 jam terakhir, WFIL diperdagangkan antara $ 1.44 (low) dan $ 1.51 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 9.25, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.530211.

Dalam kinerja jangka pendek, WFIL bergerak -0.07% dalam satu jam terakhir dan -6.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped FIL (WFIL)

Kapitalisasi Pasar $ 10.03M$ 10.03M $ 10.03M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.03M$ 10.03M $ 10.03M Suplai Peredaran 6.86M 6.86M 6.86M Total Suplai 6,857,035.911909053 6,857,035.911909053 6,857,035.911909053

