Harga Wrapped FIO (WFIO)
Harga live Wrapped FIO (WFIO) hari ini adalah $ 0.01155452, dengan perubahan 1.82% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WFIO ke USD saat ini adalah $ 0.01155452 per WFIO.
Wrapped FIO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,692,776, dengan suplai yang beredar 838.24M WFIO. Selama 24 jam terakhir, WFIO diperdagangkan antara $ 0.01147344 (low) dan $ 0.011795 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.063231, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00223759.
Dalam kinerja jangka pendek, WFIO bergerak +0.33% dalam satu jam terakhir dan -3.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Wrapped FIO saat ini adalah $ 9.69M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WFIO adalah 838.24M, dan total suplainya sebesar 838244027.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.69M.
+0.33%
-1.81%
-3.91%
-3.91%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Wrapped FIO ke USD adalah $ -0.00021395508816689.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Wrapped FIO ke USD adalah $ +0.0000370715.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Wrapped FIO ke USD adalah $ -0.0002309690.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Wrapped FIO ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.00021395508816689
|-1.81%
|30 Days
|$ +0.0000370715
|+0.32%
|60 Hari
|$ -0.0002309690
|-1.99%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Wrapped FIO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Apakah Wrapped FIO sedang diperdagangkan saat ini?
Harga saat ini: Rp194.936306920, dengan pergerakan harga sebesar -1.81% selama 24 jam terakhir.
Apakah WFIO menarik perhatian institusional?
Partisipasi institusional dapat dilihat dari meningkatnya volume perdagangan (Rp--), likuiditas yang stabil, dan kinerja harga jangka panjang yang berkelanjutan dibandingkan dengan rekan-rekannya di Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem.
Seberapa likuid pasar Wrapped FIO?
Skor likuiditas --/100 menunjukkan kedalaman pasar yang kuat, memungkinkan pesanan dalam jumlah besar dieksekusi secara efisien di berbagai bursa.
Apa yang ditunjukkan oleh pasokan beredar mengenai WFIO?
Dengan jumlah token 838244027.0, dinamika pasokan memengaruhi valuasi jangka panjang, terutama selama siklus akumulasi atau distribusi institusional.
Bagaimana perbandingan Wrapped FIO dengan puncak historisnya?
Puncak tertinggi dalam sejarah (ATH) sebesar Rp1066.7702010 dan titik terendah dalam sejarah (ATL) sebesar Rp37.750380890 memberikan acuan untuk penilaian risiko institusional.
Seberapa aktif Wrapped FIO diperdagangkan hari ini?
Volume harian mencapai Rp--, sebuah metrik penting bagi institusi dalam mengevaluasi strategi masuk.
Bagaimana -- memengaruhi minat institusional?
Kestabilan, skalabilitas, dan ekosistem pengembang -- dapat secara signifikan memengaruhi cara para investor besar menilai viabilitas jangka panjang Wrapped FIO.
