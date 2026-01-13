Harga Wrapped FIO Hari Ini

Harga live Wrapped FIO (WFIO) hari ini adalah $ 0.01155452, dengan perubahan 1.82% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WFIO ke USD saat ini adalah $ 0.01155452 per WFIO.

Wrapped FIO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,692,776, dengan suplai yang beredar 838.24M WFIO. Selama 24 jam terakhir, WFIO diperdagangkan antara $ 0.01147344 (low) dan $ 0.011795 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.063231, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00223759.

Dalam kinerja jangka pendek, WFIO bergerak +0.33% dalam satu jam terakhir dan -3.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped FIO (WFIO)

Kapitalisasi Pasar $ 9.69M$ 9.69M $ 9.69M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.69M$ 9.69M $ 9.69M Suplai Peredaran 838.24M 838.24M 838.24M Total Suplai 838,244,027.0 838,244,027.0 838,244,027.0

Kapitalisasi Pasar Wrapped FIO saat ini adalah $ 9.69M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WFIO adalah 838.24M, dan total suplainya sebesar 838244027.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.69M.