Berapa harga Wrapped G (WG) hari ini?

Harga live adalah Rp78.55358634366984000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar -1.34%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token WG yang beredar?

Suplai beredar WG adalah 62800059.98746795, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki Wrapped G?

Ada perkiraan -- pemegang unik WG di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar Wrapped G hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp4933170881.620056000, menempatkan Wrapped G pada peringkat #5441 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif WG diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru Wrapped G?

Pergerakan harga terbaru sebesar -1.34% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Decentralized Identifier (DID),Gravity Alpha Ecosystem, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.