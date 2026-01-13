Harga Wrapped Glue Hari Ini

Harga live Wrapped Glue (WGLUE) hari ini adalah $ 0.078298, dengan perubahan 3.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WGLUE ke USD saat ini adalah $ 0.078298 per WGLUE.

Wrapped Glue saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 77,360,673, dengan suplai yang beredar 988.03M WGLUE. Selama 24 jam terakhir, WGLUE diperdagangkan antara $ 0.076722 (low) dan $ 0.08395 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.462231, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.04048623.

Dalam kinerja jangka pendek, WGLUE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped Glue (WGLUE)

Kapitalisasi Pasar $ 77.36M$ 77.36M $ 77.36M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 77.36M$ 77.36M $ 77.36M Suplai Peredaran 988.03M 988.03M 988.03M Total Suplai 988,028,020.683327 988,028,020.683327 988,028,020.683327

