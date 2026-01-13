Harga Wrapped IP Hari Ini

Harga live Wrapped IP (WIP) hari ini adalah $ 2.95, dengan perubahan 17.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WIP ke USD saat ini adalah $ 2.95 per WIP.

Wrapped IP saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2,412,598, dengan suplai yang beredar 818.16K WIP. Selama 24 jam terakhir, WIP diperdagangkan antara $ 2.46 (low) dan $ 3.03 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 14.73, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.676201.

Dalam kinerja jangka pendek, WIP bergerak +3.93% dalam satu jam terakhir dan +40.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped IP (WIP)

Kapitalisasi Pasar $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M Suplai Peredaran 818.16K 818.16K 818.16K Total Suplai 818,164.2007853397 818,164.2007853397 818,164.2007853397

