Harga Wrapped Massa Hari Ini

Harga live Wrapped Massa (WMAS) hari ini adalah $ 0.00495961, dengan perubahan 2.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WMAS ke USD saat ini adalah $ 0.00495961 per WMAS.

Wrapped Massa saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,466.28, dengan suplai yang beredar 2.11M WMAS. Selama 24 jam terakhir, WMAS diperdagangkan antara $ 0.00485199 (low) dan $ 0.00501796 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.140147, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00280056.

Dalam kinerja jangka pendek, WMAS bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan +1.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped Massa (WMAS)

Kapitalisasi Pasar $ 10.47K$ 10.47K $ 10.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.47K$ 10.47K $ 10.47K Suplai Peredaran 2.11M 2.11M 2.11M Total Suplai 2,110,304.0 2,110,304.0 2,110,304.0

