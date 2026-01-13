Harga Wrapped Moonbeam Hari Ini

Harga live Wrapped Moonbeam (WGLMR) hari ini adalah $ 0.0235691, dengan perubahan 2.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WGLMR ke USD saat ini adalah $ 0.0235691 per WGLMR.

Wrapped Moonbeam saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 374,869, dengan suplai yang beredar 15.90M WGLMR. Selama 24 jam terakhir, WGLMR diperdagangkan antara $ 0.02327219 (low) dan $ 0.02426581 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 5.91, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02257043.

Dalam kinerja jangka pendek, WGLMR bergerak -0.42% dalam satu jam terakhir dan -8.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped Moonbeam (WGLMR)

Kapitalisasi Pasar $ 374.87K$ 374.87K $ 374.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 374.87K$ 374.87K $ 374.87K Suplai Peredaran 15.90M 15.90M 15.90M Total Suplai 15,904,904.74814133 15,904,904.74814133 15,904,904.74814133

