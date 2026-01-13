Harga Wrapped NewYorkCoin Hari Ini

Harga live Wrapped NewYorkCoin (WNYC) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WNYC ke USD saat ini adalah $ 0 per WNYC.

Wrapped NewYorkCoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 439,578, dengan suplai yang beredar 143.76B WNYC. Selama 24 jam terakhir, WNYC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WNYC bergerak +0.90% dalam satu jam terakhir dan -1.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped NewYorkCoin (WNYC)

Kapitalisasi Pasar $ 439.58K$ 439.58K $ 439.58K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 439.58K$ 439.58K $ 439.58K Suplai Peredaran 143.76B 143.76B 143.76B Total Suplai 143,756,946,988.0 143,756,946,988.0 143,756,946,988.0

