Harga Wrapped OKB Hari Ini

Harga live Wrapped OKB (WOKB) hari ini adalah $ 111.05, dengan perubahan 0.55% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WOKB ke USD saat ini adalah $ 111.05 per WOKB.

Wrapped OKB saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,988,831, dengan suplai yang beredar 80.97K WOKB. Selama 24 jam terakhir, WOKB diperdagangkan antara $ 110.23 (low) dan $ 112.35 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 257.78, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01804726.

Dalam kinerja jangka pendek, WOKB bergerak +0.28% dalam satu jam terakhir dan -3.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped OKB (WOKB)

Kapitalisasi Pasar $ 8.99M$ 8.99M $ 8.99M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.99M$ 8.99M $ 8.99M Suplai Peredaran 80.97K 80.97K 80.97K Total Suplai 80,968.57234271093 80,968.57234271093 80,968.57234271093

Kapitalisasi Pasar Wrapped OKB saat ini adalah $ 8.99M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WOKB adalah 80.97K, dan total suplainya sebesar 80968.57234271093. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.99M.