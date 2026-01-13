Harga Wrapped POKT Hari Ini

Harga live Wrapped POKT (WPOKT) hari ini adalah $ 0.01212193, dengan perubahan 3.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WPOKT ke USD saat ini adalah $ 0.01212193 per WPOKT.

Wrapped POKT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,156,379, dengan suplai yang beredar 95.52M WPOKT. Selama 24 jam terakhir, WPOKT diperdagangkan antara $ 0.01199036 (low) dan $ 0.01448649 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.412593, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00813739.

Dalam kinerja jangka pendek, WPOKT bergerak +0.58% dalam satu jam terakhir dan -1.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped POKT (WPOKT)

Kapitalisasi Pasar $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Suplai Peredaran 95.52M 95.52M 95.52M Total Suplai 95,519,095.45077 95,519,095.45077 95,519,095.45077

Kapitalisasi Pasar Wrapped POKT saat ini adalah $ 1.16M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WPOKT adalah 95.52M, dan total suplainya sebesar 95519095.45077. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.16M.