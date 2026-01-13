Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Wrapped Pundi AIFX?

Wrapped Pundi AIFX beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari WPUNDIAI?

Token ini dihargai sebesar Rp18695.69560998000, mencatat pergerakan harga sebesar -1.15% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Wrapped Pundi AIFX?

Wrapped Pundi AIFX termasuk dalam kategori Wrapped-Tokens,Pundi AIFX Omnilayer Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan WPUNDIAI dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Wrapped Pundi AIFX?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp2042597381.719914000, menempatkan aset ini di peringkat #6791. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai WPUNDIAI yang beredar saat ini?

Terdapat 109164.2556341876 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Wrapped Pundi AIFX hari ini?

Dalam satu hari terakhir, WPUNDIAI mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Wrapped Pundi AIFX berfluktuasi antara Rp18695.69560998000 dan Rp19032.55499034000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.