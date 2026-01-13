Harga Wrapped SEI Hari Ini

Harga live Wrapped SEI (WSEI) hari ini adalah $ 0.118853, dengan perubahan 3.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WSEI ke USD saat ini adalah $ 0.118853 per WSEI.

Wrapped SEI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,495,010, dengan suplai yang beredar 248.16M WSEI. Selama 24 jam terakhir, WSEI diperdagangkan antara $ 0.117988 (low) dan $ 0.123423 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.74062, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.102629.

Dalam kinerja jangka pendek, WSEI bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -9.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped SEI (WSEI)

Kapitalisasi Pasar Wrapped SEI saat ini adalah $ 29.50M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WSEI adalah 248.16M, dan total suplainya sebesar 248163662.3463006. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.50M.