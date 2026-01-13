BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga live Wrapped SEI hari ini adalah 0.118853 USD. Kapitalisasi pasar WSEI adalah 29,495,010 USD. Lacak informasi harga aktual WSEI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Wrapped SEI hari ini adalah 0.118853 USD. Kapitalisasi pasar WSEI adalah 29,495,010 USD. Lacak informasi harga aktual WSEI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang WSEI

Info Harga WSEI

Penjelasan WSEI

Situs Web Resmi WSEI

Tokenomi WSEI

Prakiraan Harga WSEI

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Wrapped SEI

Harga Wrapped SEI (WSEI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 WSEI ke USD:

$0.118853
$0.118853$0.118853
-3.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Wrapped SEI (WSEI)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:33:41 (UTC+8)

Harga Wrapped SEI Hari Ini

Harga live Wrapped SEI (WSEI) hari ini adalah $ 0.118853, dengan perubahan 3.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WSEI ke USD saat ini adalah $ 0.118853 per WSEI.

Wrapped SEI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,495,010, dengan suplai yang beredar 248.16M WSEI. Selama 24 jam terakhir, WSEI diperdagangkan antara $ 0.117988 (low) dan $ 0.123423 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.74062, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.102629.

Dalam kinerja jangka pendek, WSEI bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -9.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped SEI (WSEI)

$ 29.50M
$ 29.50M$ 29.50M

--
----

$ 29.50M
$ 29.50M$ 29.50M

248.16M
248.16M 248.16M

248,163,662.3463006
248,163,662.3463006 248,163,662.3463006

Kapitalisasi Pasar Wrapped SEI saat ini adalah $ 29.50M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WSEI adalah 248.16M, dan total suplainya sebesar 248163662.3463006. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.50M.

Riwayat Harga Wrapped SEI USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.117988
$ 0.117988$ 0.117988
Low 24 Jam
$ 0.123423
$ 0.123423$ 0.123423
High 24 Jam

$ 0.117988
$ 0.117988$ 0.117988

$ 0.123423
$ 0.123423$ 0.123423

$ 0.74062
$ 0.74062$ 0.74062

$ 0.102629
$ 0.102629$ 0.102629

+0.00%

-3.62%

-9.40%

-9.40%

Riwayat Harga Wrapped SEI (WSEI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Wrapped SEI ke USD adalah $ -0.004472047936876.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Wrapped SEI ke USD adalah $ -0.0093620864.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Wrapped SEI ke USD adalah $ -0.0336499584.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Wrapped SEI ke USD adalah $ -0.1044494849061463.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.004472047936876-3.62%
30 Days$ -0.0093620864-7.87%
60 Hari$ -0.0336499584-28.31%
90 Hari$ -0.1044494849061463-46.77%

Prediksi Harga untuk Wrapped SEI

Prediksi Harga Wrapped SEI (WSEI) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WSEI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Wrapped SEI (WSEI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Wrapped SEI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Wrapped SEI yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga WSEI pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Wrapped SEI.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Wrapped SEI (WSEI)

Situs Web Resmi

Tentang Wrapped SEI

Berapa harga saat ini dari Wrapped SEI?

Wrapped SEI dihargai sebesar Rp2005.0263394, bergerak naik -3.62% hari ini.

Seberapa cepatkah komunitas WSEI berkembang?

Saat ini terdapat -- pemegang, dan peningkatan jumlah ini sering menandakan meningkatnya adopsi, perluasan komunitas, serta keterlibatan jaringan yang lebih luas.

Bagaimana permintaan memengaruhi harga Wrapped SEI?

Permintaan dipengaruhi oleh kasus penggunaan, kondisi pasar, sentimen investor, dan perannya dalam sektor Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Sei Network Ecosystem. Permintaan yang lebih tinggi dapat mempercepat pergerakan harga selama periode dengan volume perdagangan tinggi.

Berapa volume perdagangan WSEI hari ini?

Volume perdagangan mencapai Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dan likuiditas pasar yang sehat.

Bagaimana perbandingan WSEI dengan kinerja historisnya?

Harga tertinggi (ATH) adalah Rp12494.111276 dan harga terendah (ATL) adalah Rp1731.3307042, memberikan konteks mengenai siklus kinerja masa lalu.

Berapa banyak token yang beredar?

Terdapat 248163662.3463006 token yang beredar, memengaruhi ketersediaan, kapitalisasi pasar, dan valuasi jangka panjang.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Wrapped SEI

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:33:41 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Wrapped SEI (WSEI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Wrapped SEI Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Empire of Sight

Empire of Sight

SIGHT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CKUSDT

CKUSDT

CKUSDT

$0.9996
$0.9996$0.9996

+5.22%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01962
$0.01962$0.01962

+96.20%

FRAX

FRAX

FRAX

$0.7944
$0.7944$0.7944

+164.80%

Ranger

Ranger

RNGR

$0.6351
$0.6351$0.6351

+9.89%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Tacture

Tacture

TACAI

$0.4202
$0.4202$0.4202

+327.03%

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$0.8002
$0.8002$0.8002

+300.50%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01962
$0.01962$0.01962

+96.20%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.0000000005133
$0.0000000005133$0.0000000005133

+36.84%

IQ Agent Wiki

IQ Agent Wiki

IQAGENT

$0.00000005631
$0.00000005631$0.00000005631

+33.43%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.