Berapa harga Wrapped Shiden Network (WSDN) hari ini?

Harga live adalah Rp446.48012849859300000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar -3.39%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token WSDN yang beredar?

Suplai beredar WSDN adalah 14714534.69794847, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki Wrapped Shiden Network?

Ada perkiraan -- pemegang unik WSDN di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar Wrapped Shiden Network hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp6569740847.980800000, menempatkan Wrapped Shiden Network pada peringkat #4977 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif WSDN diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru Wrapped Shiden Network?

Pergerakan harga terbaru sebesar -3.39% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Astar Ecosystem, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.