Harga Wrapped Songbird Hari Ini

Harga live Wrapped Songbird (WSGB) hari ini adalah $ 0.00239649, dengan perubahan 3.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WSGB ke USD saat ini adalah $ 0.00239649 per WSGB.

Wrapped Songbird saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,886,335, dengan suplai yang beredar 8.72B WSGB. Selama 24 jam terakhir, WSGB diperdagangkan antara $ 0.00233894 (low) dan $ 0.00249439 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03036295, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0003861.

Dalam kinerja jangka pendek, WSGB bergerak -1.09% dalam satu jam terakhir dan -8.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped Songbird (WSGB)

Kapitalisasi Pasar $ 20.89M$ 20.89M $ 20.89M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.89M$ 20.89M $ 20.89M Suplai Peredaran 8.72B 8.72B 8.72B Total Suplai 8,715,386,166.815744 8,715,386,166.815744 8,715,386,166.815744

Kapitalisasi Pasar Wrapped Songbird saat ini adalah $ 20.89M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WSGB adalah 8.72B, dan total suplainya sebesar 8715386166.815744. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.89M.