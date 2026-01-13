Berapa nilai Wrapped Sonic saat ini?

Wrapped Sonic saat ini diperdagangkan seharga Rp1388.938597100352000, dengan pergerakan harga sebesar -4.13% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan WS hari ini, naik atau turun?

WS telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem,Sonic Ecosystem.

Seberapa populer Wrapped Sonic hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual WS.

Apa yang membuat Wrapped Sonic berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem,Sonic Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, WS menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah WS yang beredar di pasar?

Terdapat 842319.9002803117 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Wrapped Sonic sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp16656.702623629938000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp1150.661114402706000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.