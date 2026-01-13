Berapa harga saat ini dari Wrapped Staked USDT?

Wrapped Staked USDT (WSTUSDT) diperdagangkan pada Rp18332.063059520000, mencerminkan pergerakan harga sebesar -0.22% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran Wrapped Staked USDT dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Wrapped-Tokens,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tron Ecosystem,Liquid Staking, WSTUSDT sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif WSTUSDT diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, WSTUSDT mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari Wrapped Staked USDT?

Terdapat 21694.135 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat WSTUSDT?

Wrapped Staked USDT saat ini menempati peringkat pasar #9635 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp397879905.411310000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja Wrapped Staked USDT dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar -0.22% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan Wrapped Staked USDT dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Wrapped-Tokens,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tron Ecosystem,Liquid Staking, WSTUSDT menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.