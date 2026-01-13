Berapa harga real-time Wrapped Tara hari ini?

Harga live Wrapped Tara berada pada Rp8.91211223719845000, bergerak --% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk WTARA?

WTARA telah diperdagangkan antara Rp dan Rp, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Wrapped Tara hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana WTARA saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa WTARA menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Wrapped Tara?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp242682647.76948815000, Wrapped Tara berada di peringkat #10603, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami WTARA baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Wrapped Tara dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp170.88852636005640000, sementara ATL-nya adalah Rp3.37946864691905000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar WTARA?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (27230568.31947552 token), kinerja kategori dalam Wrapped-Tokens,Taraxa Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.