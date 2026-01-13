Harga Wrapped Telos Hari Ini

Harga live Wrapped Telos (WTLOS) hari ini adalah $ 0.01953621, dengan perubahan 2.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WTLOS ke USD saat ini adalah $ 0.01953621 per WTLOS.

Wrapped Telos saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,001,554, dengan suplai yang beredar 51.27M WTLOS. Selama 24 jam terakhir, WTLOS diperdagangkan antara $ 0.01913933 (low) dan $ 0.02005422 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.622416, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01690163.

Dalam kinerja jangka pendek, WTLOS bergerak -0.28% dalam satu jam terakhir dan -17.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped Telos (WTLOS)

Kapitalisasi Pasar $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Suplai Peredaran 51.27M 51.27M 51.27M Total Suplai 51,266,544.60780305 51,266,544.60780305 51,266,544.60780305

Kapitalisasi Pasar Wrapped Telos saat ini adalah $ 1.00M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WTLOS adalah 51.27M, dan total suplainya sebesar 51266544.60780305. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.00M.