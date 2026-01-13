Berapa harga saat ini dari Wrapped ThunderPOKT?

Wrapped ThunderPOKT diperdagangkan pada Rp4444.472135562786000, mengalami pergerakan harga sebesar -0.20% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Wrapped ThunderPOKT adalah Rp43623.28975662000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp872.482638101418000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan WTPOKT hari ini?

Market capitalization berada pada Rp763828644.966300000, menempatkan aset ini di peringkat #8484 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Wrapped ThunderPOKT?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan WTPOKT.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 171861.0759295848 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Wrapped ThunderPOKT termasuk?

Wrapped ThunderPOKT merupakan bagian dari klasifikasi Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Polygon Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai WTPOKT?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan WTPOKT memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.