Berapa harga saat ini dari Wrapped Unit0?

Harga langsung dari Wrapped Unit0 (WUNIT0) adalah Rp1539.766163682600000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Wrapped Unit0 di pasar?

Wrapped Unit0 saat ini berada pada peringkat pasar #4804, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp7582734262.469100000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari WUNIT0?

Jumlah token yang beredar dari WUNIT0 adalah 4924662.354970901 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Wrapped Unit0?

Dalam 24 jam terakhir, Wrapped Unit0 diperdagangkan dalam kisaran Rp1539.766163682600000 (terendah 24 jam) hingga Rp1618.831776372300000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Wrapped Unit0 dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Wrapped Unit0 mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp14737.287713834700000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp1126.899787255200000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan WUNIT0 hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Wrapped Unit0?

Pergeseran harga saat ini sebesar -4.80% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Wrapped-Tokens,Unit0 Network Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.