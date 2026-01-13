Berapa harga saat ini dari Wrapped Vana?

Harga langsung dari Wrapped Vana (WVANA) adalah Rp38917.87029900000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Wrapped Vana di pasar?

Wrapped Vana saat ini berada pada peringkat pasar #4168, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp12541275280.071300000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari WVANA?

Jumlah token yang beredar dari WVANA adalah 322654.9676895145 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Wrapped Vana?

Dalam 24 jam terakhir, Wrapped Vana diperdagangkan dalam kisaran Rp38412.44341200000 (terendah 24 jam) hingga Rp39591.77281500000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Wrapped Vana dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Wrapped Vana mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp304435.46160300000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp37233.11400900000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan WVANA hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Wrapped Vana?

Pergeseran harga saat ini sebesar -0.69% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Wrapped-Tokens,Vana Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.