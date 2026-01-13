Harga Wrapped XTZ Hari Ini

Harga live Wrapped XTZ (WXTZ) hari ini adalah $ 0.561042, dengan perubahan 3.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WXTZ ke USD saat ini adalah $ 0.561042 per WXTZ.

Wrapped XTZ saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,112,833, dengan suplai yang beredar 10.89M WXTZ. Selama 24 jam terakhir, WXTZ diperdagangkan antara $ 0.552231 (low) dan $ 0.579235 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.89, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.421766.

Dalam kinerja jangka pendek, WXTZ bergerak +0.33% dalam satu jam terakhir dan +0.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped XTZ (WXTZ)

Kapitalisasi Pasar $ 6.11M$ 6.11M $ 6.11M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.11M$ 6.11M $ 6.11M Suplai Peredaran 10.89M 10.89M 10.89M Total Suplai 10,893,633.60182235 10,893,633.60182235 10,893,633.60182235

Kapitalisasi Pasar Wrapped XTZ saat ini adalah $ 6.11M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WXTZ adalah 10.89M, dan total suplainya sebesar 10893633.60182235. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.11M.