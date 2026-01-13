Berapa nilai Wrapped ZETA saat ini?

Wrapped ZETA saat ini diperdagangkan seharga Rp1294.870615134822000, dengan pergerakan harga sebesar -1.33% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan WZETA hari ini, naik atau turun?

WZETA telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,ZetaChain Ecosystem.

Seberapa populer Wrapped ZETA hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual WZETA.

Apa yang membuat Wrapped ZETA berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,ZetaChain Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, WZETA menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah WZETA yang beredar di pasar?

Terdapat 1070393.177 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Wrapped ZETA sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp46823.45387004000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp1102.776553484532000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.