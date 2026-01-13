Harga Wrapped zkCRO Hari Ini

Harga live Wrapped zkCRO (WZKCRO) hari ini adalah $ 0.110199, dengan perubahan 1.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WZKCRO ke USD saat ini adalah $ 0.110199 per WZKCRO.

Wrapped zkCRO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,355,862, dengan suplai yang beredar 30.47M WZKCRO. Selama 24 jam terakhir, WZKCRO diperdagangkan antara $ 0.108327 (low) dan $ 0.112613 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.398111, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.070019.

Dalam kinerja jangka pendek, WZKCRO bergerak +0.34% dalam satu jam terakhir dan -7.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped zkCRO (WZKCRO)

Kapitalisasi Pasar $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Suplai Peredaran 30.47M 30.47M 30.47M Total Suplai 30,467,113.53137424 30,467,113.53137424 30,467,113.53137424

