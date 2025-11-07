Harga WuAI Hari Ini

Harga live WuAI (WUAI) hari ini adalah --, dengan perubahan 14.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WUAI ke USD saat ini adalah -- per WUAI.

WuAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 74,577, dengan suplai yang beredar 832.91M WUAI. Selama 24 jam terakhir, WUAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WUAI bergerak +1.31% dalam satu jam terakhir dan -49.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WuAI (WUAI)

Kapitalisasi Pasar $ 74.58K$ 74.58K $ 74.58K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 88.90K$ 88.90K $ 88.90K Suplai Peredaran 832.91M 832.91M 832.91M Total Suplai 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511

Kapitalisasi Pasar WuAI saat ini adalah $ 74.58K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WUAI adalah 832.91M, dan total suplainya sebesar 992907818.0421511. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 88.90K.