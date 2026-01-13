Harga X Bangers Hari Ini

Harga live X Bangers (BANGERS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BANGERS ke USD saat ini adalah $ 0 per BANGERS.

X Bangers saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,069, dengan suplai yang beredar 982.43M BANGERS. Selama 24 jam terakhir, BANGERS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00548066, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BANGERS bergerak -6.70% dalam satu jam terakhir dan -16.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar X Bangers (BANGERS)

Kapitalisasi Pasar X Bangers saat ini adalah $ 29.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BANGERS adalah 982.43M, dan total suplainya sebesar 982434996.849065. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.07K.