Berapa nilai x402wall saat ini?

x402wall saat ini diperdagangkan seharga Rp8.33310421239751000, dengan pergerakan harga sebesar 5.88% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan WALL hari ini, naik atau turun?

WALL telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem.

Seberapa populer x402wall hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual WALL.

Apa yang membuat x402wall berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, WALL menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah WALL yang beredar di pasar?

Terdapat 778127116.579528 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah x402wall sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp9.53723870072675000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp7.14587222951927000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.