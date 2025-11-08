Harga XAVI by Virtuals Hari Ini

Harga live XAVI by Virtuals (XAVI) hari ini adalah --, dengan perubahan 26.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XAVI ke USD saat ini adalah -- per XAVI.

XAVI by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,259, dengan suplai yang beredar 1.00B XAVI. Selama 24 jam terakhir, XAVI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00752607, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, XAVI bergerak +0.63% dalam satu jam terakhir dan -5.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar XAVI by Virtuals (XAVI)

Kapitalisasi Pasar $ 38.26K$ 38.26K $ 38.26K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 38.26K$ 38.26K $ 38.26K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar XAVI by Virtuals saat ini adalah $ 38.26K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XAVI adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 38.26K.