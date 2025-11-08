Harga XENOMORPH Hari Ini

Harga live XENOMORPH (XENO) hari ini adalah $ 0.00001247, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XENO ke USD saat ini adalah $ 0.00001247 per XENO.

XENOMORPH saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,436.22, dengan suplai yang beredar 997.00M XENO. Selama 24 jam terakhir, XENO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01050784, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000916.

Dalam kinerja jangka pendek, XENO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar XENOMORPH (XENO)

Kapitalisasi Pasar $ 12.44K$ 12.44K $ 12.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.44K$ 12.44K $ 12.44K Suplai Peredaran 997.00M 997.00M 997.00M Total Suplai 996,997,267.748769 996,997,267.748769 996,997,267.748769

Kapitalisasi Pasar XENOMORPH saat ini adalah $ 12.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XENO adalah 997.00M, dan total suplainya sebesar 996997267.748769. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.44K.