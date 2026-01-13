Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh XerisCoin?

XerisCoin beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari XERIS?

Token ini dihargai sebesar Rp13.16717183303298000, mencatat pergerakan harga sebesar -8.14% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh XerisCoin?

XerisCoin termasuk dalam kategori Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan XERIS dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari XerisCoin?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp12940665748.825185000, menempatkan aset ini di peringkat #4120. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai XERIS yang beredar saat ini?

Terdapat 979822265.670405 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk XerisCoin hari ini?

Dalam satu hari terakhir, XERIS mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, XerisCoin berfluktuasi antara Rp12.66294519857115000 dan Rp14.62846880173392000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.