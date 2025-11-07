BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live xFractal hari ini adalah 0.00041405 USD. Lacak informasi harga aktual FRACTAL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FRACTAL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live xFractal hari ini adalah 0.00041405 USD. Lacak informasi harga aktual FRACTAL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FRACTAL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FRACTAL

Info Harga FRACTAL

Penjelasan FRACTAL

Situs Web Resmi FRACTAL

Tokenomi FRACTAL

Prakiraan Harga FRACTAL

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo xFractal

Harga xFractal (FRACTAL)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 FRACTAL ke USD:

$0.00041933
$0.00041933$0.00041933
-0.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live xFractal (FRACTAL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:28:30 (UTC+8)

Informasi Harga xFractal (FRACTAL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00038615
$ 0.00038615$ 0.00038615
Low 24 Jam
$ 0.00051623
$ 0.00051623$ 0.00051623
High 24 Jam

$ 0.00038615
$ 0.00038615$ 0.00038615

$ 0.00051623
$ 0.00051623$ 0.00051623

$ 0.00201832
$ 0.00201832$ 0.00201832

$ 0.00025881
$ 0.00025881$ 0.00025881

-1.52%

-4.29%

+38.72%

+38.72%

Harga aktual xFractal (FRACTAL) adalah $0.00041405. Selama 24 jam terakhir, FRACTAL diperdagangkan antara low $ 0.00038615 dan high $ 0.00051623, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFRACTAL adalah $ 0.00201832, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00025881.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FRACTAL telah berubah sebesar -1.52% selama 1 jam terakhir, -4.29% selama 24 jam, dan +38.72% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar xFractal (FRACTAL)

$ 413.33K
$ 413.33K$ 413.33K

--
----

$ 413.33K
$ 413.33K$ 413.33K

999.09M
999.09M 999.09M

999,085,350.709814
999,085,350.709814 999,085,350.709814

Kapitalisasi Pasar xFractal saat ini adalah $ 413.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FRACTAL adalah 999.09M, dan total suplainya sebesar 999085350.709814. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 413.33K.

Riwayat Harga xFractal (FRACTAL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga xFractal ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga xFractal ke USD adalah $ -0.0002433878.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga xFractal ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga xFractal ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.29%
30 Days$ -0.0002433878-58.78%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan xFractal (FRACTAL)

xFractal is a Solana-native intelligence protocol designed to enhance alpha extraction through real-time sentiment analysis, streamlined due diligence, predictive modeling, and modular market research tools. It enables users to assess any token’s potential across different dimensions through a natural language interface optimized for high-speed market comprehension.

The platform is structured around a network of specialized AI agents that generate actionable intelligence. Users interact with these agents via prompt-based workflows, accessing detailed insights unified within a coherent intelligence layer. xFractal enhances the user’s ability to interpret and act on market shifts in real time.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya xFractal (FRACTAL)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga xFractal (USD)

Berapa nilai xFractal (FRACTAL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda xFractal (FRACTAL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk xFractal.

Cek prediksi harga xFractal sekarang!

FRACTAL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi xFractal (FRACTAL)

Memahami tokenomi xFractal (FRACTAL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FRACTAL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang xFractal (FRACTAL)

Berapa nilai xFractal (FRACTAL) hari ini?
Harga live FRACTAL dalam USD adalah 0.00041405 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FRACTAL ke USD saat ini?
Harga FRACTAL ke USD saat ini adalah $ 0.00041405. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar xFractal?
Kapitalisasi pasar FRACTAL adalah $ 413.33K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FRACTAL?
Suplai beredar FRACTAL adalah 999.09M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FRACTAL?
FRACTAL mencapai harga ATH sebesar 0.00201832 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FRACTAL?
FRACTAL mencapai harga ATL 0.00025881 USD.
Berapa volume perdagangan FRACTAL?
Volume perdagangan 24 jam live FRACTAL adalah -- USD.
Akankah harga FRACTAL naik lebih tinggi tahun ini?
FRACTAL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FRACTAL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:28:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting xFractal (FRACTAL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,008.24
$100,008.24$100,008.24

-1.95%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,220.54
$3,220.54$3,220.54

-2.40%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0467
$1.0467$1.0467

+21.99%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.08
$152.08$152.08

-2.46%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,008.24
$100,008.24$100,008.24

-1.95%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,220.54
$3,220.54$3,220.54

-2.40%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.08
$152.08$152.08

-2.46%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1691
$2.1691$2.1691

-2.92%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$935.58
$935.58$935.58

+0.20%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00016974
$0.00016974$0.00016974

+3,294.80%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$23.6985
$23.6985$23.6985

+287.86%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007754
$0.007754$0.007754

+263.35%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003884
$0.00003884$0.00003884

+260.63%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.008925
$0.008925$0.008925

+123.12%